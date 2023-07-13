مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم

لقي شخصان مصرعهما داخل حفرة بلغ عمقها نحو 30 مترًا، بعدما انهار عليهما منزلًا أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، في إحدى قرى مركز إطسا بالفيوم، بينما أُصيب 3 أشخاص من قوات الإنقاذ بحالة اختناق أثناء محاولة انتشال جثمانيهما، فيما انتشرت قوات الأمن بمكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط مركز شرطة إطسا، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

بلاغ بمصرع شخصين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد مصرع شخصين إثر انهيار منزل عليهما وهما داخل حفرة عمقها 30 مترًا أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية أبجيج بدائرة المركز.

قوات الإنقاذ تنتشل الجثامين

وتمكنت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، من انتشال جثتي المتوفين من أسفل حفرة التنقيب عن الآثار بعد إزالة آثار الانهيار، فيما أُصيب 3 من قوات الإنقاذ بحالة اختناق في الحفرة أثناء محاولة انتشال الجثامين.

حلم الثراء السريع أنهى حياتهما

وكشف التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة إطسا، وشهادة شهود العيان، أنّ المتوفيين كانا ينقبان عن الآثار أسفل منزل أحدهما، حيث قاما بعمل حفرة عمقها 30 مترًا أنهارات عليهما، كما إنهار المنزل بسبب ضعف أساساته وعمق الحفر أسفله، ليدفعان حياتهما ثمنًا لحلمهما بالثراء السريع حياتهما.

نقل الجثتين للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمانين وبيان أسباب الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.