تأخير القطارات على خط الصعيد بسبب الموجة الحارة.. خفض السرعات السبب

أثرت موجة الحر، التي تشهدها البلاد على الجميع، من الإنسان إلى الزرع والطيور والحيوانات، وامتدت أيضا إلى خطوط السكك الحديدية، التي شهدت تأخير بعض القطارات عن مواعيدها، لتفادي الحوادث، والحفاظ على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

وقررت الهيئة العامة للسكك حديد مصر تخفيض السرعات المقررة للقطارات، ببعض الخطوط في الموجه الحارة، وأصدرت تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة وخاصة في أوقات الذروة نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

تأخير القطارات إجراء ضروري للحفاظ على الأرواح والمعدات

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على القضبان والمعدات، لافتة إلى أن حركة مسير القطارات تعود لسرعتها المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وتتابع هيئة السكة الحديد، حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي، ومدى تأثيرها على حركة القطارات على خطوط السكة الحديد، وبخاصة في الوجه القبلي.

وفيما يتعلق بانتظام حركة القطارات، أكدت الهيئة أن الحركة منتظمة بجميع الخطوط على الوجه البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، معتذرة للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة لكونه خارج عن إرادة الهيئة.

درجات الحرارة اليوم

وتخطت درجات الحرارة اليوم على بعض المدن والأقاليم 45 درجة مئوية، وجاءت على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.