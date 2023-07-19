إدارة شباب دكرنس تنظم احتفالية بمناسبة ثورة 23 يوليو

نظمت إدارة شباب دكرنس «قسم البرلمان والتعليم المدني» احتفالية بمناسبة ثورة 23 يوليو بنادي دكرنس الرياضي، بمشاركة مراكز الشباب بإدارة شباب دكرنس.

بحضور مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، واللواء مهندس فايز أحمد عبد الوهاب، واللواء مهندس السعيد عثمان مسعد، والدكتور محمد عاشور رئيس برلمان شباب المحافظة السابق وباحث فى مجلس الشورى ومديري ومشرفي مراكز الشباب بالإدارة.

ثورة 23 يوليو المجيدة مثلت تتويجًا لنضال طويل

وأشار مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، في بيان إلى أن ثورة 23 يوليو المجيدة مثلت تتويجًا لنضال طويل، قاده الشعب المصري، دفاعًا عن حقه في وطن مرفوع الرأس، فقد استطاعت تلك الثورة، أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا، وتغير وجه الحياة، بشكل جذري ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها.

ووجه مجدى عبد السلام تحية تقدير واعتزاز، إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرًا جديدًا وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب.

مصر تحمل لجيشها كل الحب والعرفان

وبحسب البيان تحدث اللواء مهندس فايز أحمد عبد الوهاب، واللواء مهندس السعيد عثمان مسعد، عن الاحتفال بثورة 23 يوليو، وأن مصر تحتفل كل عام بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وهي تحمل كل الحب والعرفان، وتواصل مسيرتها التنموية من أجل رفعة الوطن، وستظل ثورة 23 يوليو 1952 من أهم الثورات التي قامت ضد الفقر والجهل، وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وطرد الاحتلال البريطاني، ثورة قام بها الضباط الأحرار في الجيش المصري، وساندتهم جموع الشعب.

يأتي تنفيذ الاحتفالية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، و مجدى عبد السلام مدير عام الإدارة، وتحت إشراف سها السيد رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني، و منى مسعد بإدارة شباب دكرنس.