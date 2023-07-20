ارتفاع شديد في الحرارة اليوم الخميس بالوادي الجديد.. «الصحة» ترفع الطوارئ

تواجه محافظة الوادي الجديد، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، والتي تبلغ اليوم الخميس ذروتها لتصل إلى 46 درجة مئوية، وترفع محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية التي قد تحدث أثناء مواجهة موجة الطقس شديد الحرارة.

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الوادي الجديد لمواجهة الطقس الحار

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد تواصل رفع الاستعدادات القصوى لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة اليوم الأربعاء والتي تستمر حتى الجمعة المقبلة، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، ورفعت المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، الاستعدادات اللازمة لاستقبال حالات مصابي الإجهاد الحراري نتيجة الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة.

نصائح صحية لمواجهة الطقس الحار

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه يجب على المواطنين بالمحافظة توخي الحذر اليوم الخميس وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، منعاً للتعرض لأضرار صحية نتيجة الحرارة المرتفعة على جسم المواطن، والتي يمكن لها أن تتسبب في الإصابة بضربة الشمس وهي من أشد الأضرار الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، بالإضافة إلى جفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي، وسرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانًا ينتج فقدان للوعي، وفي بعض الأحيان تكون قاتلة والتي تتطلب رعاية صحية تحت إشراف طبيب معالج.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إلى أنه لا بد من تجنب المواطنين التعرض لأشعة الشمس الحارقة بشكل مباشر خلال الموجة الحارة، وخاصة في أوقات الذروة من الساعة 11 ظهراً وحتى وقت انكسار موجة الشمس الساعة الرابعة والنصف مساءً، كما يفضل عدم خروج مرضى ضغط الدم والسكري والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، إلا للضرورة القصوى.