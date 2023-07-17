حدث ليلا.. مصري ربح 50 مليون جنيه بالكويت وتفاصيل طقس اليوم

شهدت الليلة الماضية، العديد من الأحداث على مختلف المستويات، جاء أبرزها تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من الطقس خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

تفاصيل الطقس

قدمت الدكتورة منار غانم، عضو مكتب المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، قبيل عطلة نهاية الأسبوع، قائلة إن بعض المناطق، خاصة في الجزء الجنوبي من صعيد مصر، سجلت درجات حرارة بها 45 درجة مئوية، خاصة في الأقصر وأسوان.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى سجلت ارتفاعا قياسيا قدره 38 درجة مئوية في الظل، بينما المحسوسة أعلى بدرجتين إلى ثلاث درجات بسبب ارتفاع الرطوبة، واستمر هذا الطقس طوال الأسبوع.

مصري ربح 50 مليون جنيه بالكويت

هاني راضي، المقيم بدولة الكويت، فاز بجائزة البنك التجاري الكويتي لحساب «النجمة»، والتي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 50 مليون جنيه مصري، وهي جائزة نصف سنوية.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية، فقد أجرى البنك التجاري الكويتي، خلال بث مباشر، السحب على الجائزة المالية لحساب «النجمة»، وهي جائزة نصف سنوية، تبلغ قيمتها 500 ألف دينار كويتي، بحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche - الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاهم»، وأيضًا ممثل عن وزارة التجارة والصناعة للإشراف على آلية السحوبات.

وذهب «هاني» إلى مقر البنك التجاري الكويتي لاستلام جائزته، مُعربًا عن سعادته الكبيرة بالفوز، وشكره وامتنانه لإدارة البنك، لافتًا إلى أنه يمتلك حسابًا في هذا البنك منذ حوالي عام 2006: «لما كلموني في البداية أنا افتكرتها خدعة أو نصب لأن في ناس كتير بتتصل من أرقام وهمية ويكونوا نصابين، لكن الحمد لله طلع حقيقي وفزت بالجائزة، السنين اللي فاتت مكانش ليا نصيب بس ربنا عوضني وجات في ميعادها والناس كلها فرحانة ليا».

جائزة جديدة من نصيب هالة صدقي

حصلت الفنانة هالة صدقي على جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي بمهرجان الأفضل بلبنان.

وكتبت هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «شكرا لمهرجان الأفضل بلبنان الحبيبة والحبيبة جدا على قلوبنا، بحصولى على جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي، خبر أسعدني جدا جدا، وكنت أتمنى حضوري معكم، لولا ظروف خارجة عن إرادتي.. شكرا مرة ثانية لثقتكم وثقه الجمهور».