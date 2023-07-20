متحدث الكهرباء: تخفيف الأحمال بالتناوب بين كل المحافظات بسبب الموجة الحارة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر لديها قدرات إنتاجية تفوق حجم الاستهلاك، مشيرًا إلى أن زيادة استهلاك الكهرباء أدت إلى زيادة استهلاك الغاز، وهو ما أدى إلى خفض ضغط الغاز في الشبكة الموصلة لمحطات إمداد الكهرباء.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامي رامي رضوان: «إذا انخفض الضغط، فإنه لا يتم تلبية احتياجات بعض المحطات، وبالتالي لا يتم إنتاج الطاقة المطلوبة، وهو ما يؤدي إلى قلة في الإنتاج».

متحدث الكهرباء: شبكات النقل والتوزيع ومحطاتنا قوية

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: «شبكات النقل والتوزيع قوية ومحطاتنا قوية، ومنذ 3 أيام وصلنا إلى ذروة الاستهلاك، بل كان الاستهلاك هو الأكبر من نوعه في مصر، وشبكاتنا ومحطات الإنتاج جاهزة، لكن استهلاك الكهرباء أدت إلى زيادة استهلاك الغاز، ومن ثم، فقد جرى تخفيف الأحمال».

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، «هناك منشآت حيوية تمسنا كلنا مثل المستشفيات ومحطات المياه تتم فيها التغذية الكهربية باستمرارية، وفي نفس الوقت سيكون التخفيف بالتناوب على جميع المحافظات، وقد يعود التخفيف إلى نفس المنطقة مرة أخرى بسبب زيادة الطلب، لأن الأمر يعتمد على التناوب بحيث يكون الانقطاع موزعا على كل المناطق، ونحرص على أن تكوت فترات الانقطاع ليست طويلة، ومن المتوقع ألا تستمر خطة التخفيف لأكثر من 3 أو 4 أيام، وقد تمتد إلى منتصف الأسبوع المقبل».