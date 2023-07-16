باحث استراتيجي: بوتين يحاول خلق حالة توازن في السلاح النووي أمام أمريكا

قال أبو بكر باذيب، الباحث في الشأن الاستراتيجي، أن غالبية الأوروبيين لا يأخذون تلويح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام السلاح النووي، على محمل الجد إلى حد كبير، لأن الكثير من الدول الأوروبية تدرك حجم الاستنزاف الواقع في موسكو، والمأزق المربك الذي يمر به بوتين في الوقت الراهن، لترتيب صفوفه الداخلية.

الأوروبيون يسيرون في اتجاهين

وأضاف «باذيب»، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الجوريزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الأوروبيين يسيرون في اتجاهين، الاتجاه الأول لا يريدون أن يطبقوا الخناق على بوتين، حتى لا تنعدم خياراته، وبالتالي يلجأ إلى خيارات معدومة، مثل استخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا تحديداً.

وذكر أن الاتجاه الآخر يتمثل في أن كثيراً من الأوروبيين يدركون بأن بوتين يقرأ استراتيجية مطلقة على مستوى العالم، بأنه اليوم يرسل صواريخ نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا، يحاول قدر الإمكان أن يقابل حقيقة ما هو موجود على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 200 صاروخ تكتيكي متواجد في ست دول أوروبية هي عضو في الناتو، وبالتالي يحاول بوتين أن يخلق حالة توازن، وأن يظهر للجميع أنه ما زال يملك خيارات متعددة.