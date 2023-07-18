حالة الطقس بالمدن الساحلية.. ابعد عن حرارة القاهرة واستمتع بالمصيف

يهرب المواطنون من حرارة المدن إلى لطف واعتدال الطقس على سواحل البلاد سواء كان الساحل الشمالي للبحر المتوسط أو السواحل الشرقية للبحر الأحمر، لذا حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تحديد حالة الطقس بالمدن الساحلية وحالة البحر، متمنية للجميع قضاء وقت ممتع.

حالة الطقس على المدن الساحلية

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة لبعض المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، غدا الأربعاء 19 يوليو 2023، حيث يسود طقس حار رطب نهار على المدن المطلة على البحر المتوسط، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً، أما بالنسبة للمدن المطلة على البحر الأحمر توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا، بينما يكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً.. ابعد عن حرارة القاهرة واستمتع بالمصيف.

درجات الحراة على المدن الساحلية وحالة البحر

وجاءت درجات الحرارة على المدن الساحلية وحالة البحر على النحو التالي:

الإسكندرية 33- 24

- حالة البحر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر.

العلمين 33 - 25

- حالة البحر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر.

جمصة 31- 24

- حالة البحر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر.

رأس البر 31- 24

- حالة البحر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر.

شرم الشيخ 42 - 29

- حالة البحر معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

الغردقة 42 -28

- حالة البحر معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

مرسى علم 40 - 28

- حالة البحر معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

العين السخنة 39 - 26

- حالة البحر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1:75 متر.

رأس سدر 41 - 26

- حالة البحر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1:75 متر.