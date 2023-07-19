حالة الطقس اليوم.. حرارة شديدة نهارا على كل الأنحاء باستثناء منطقة واحدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على جميع الأنحاء، باستثناء السواحل الشمالية، حيث تنخفض درجة حرارتها نسبيا عن المناطق الداخلية.

شبورة في الصباح

ويسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء، كما تشهد الساعات الأولى من الصباح انتشار شبورة مائية، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء حتى السواحل الشمالية.

ارتفاع نسبة الرطوبة ورياح على عدة مناطق

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وحذرت المواطنين من التعرض لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة، يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.