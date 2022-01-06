رئيس مدينة المحلة: تحرير 582 محضرا لمخالفي إجراءات مواجهة «كورونا»

أعلن اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إنه تم تحرير 582 محضرا متنوعا لمخالفي الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وذلك من خلال اللجان الخاصة بالمرور على المحلات التجارية والمقاهي والمنشآت، للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، خلال ديسمبر الماضي.

169 محضر «كمامة».. و188 محضر إشغال طريق

وأشار رئيس مدينة المحلة، اللواء حسين لبيب، إلى أن تلك المخالفات التي رصدت في الآونة الأخيرة خلال الحملة الموسعة شملت تحرير 169 محضر عدم ارتداء الكمامة، و188 محضر إشغال طريق، و179 محضر نظافة، و41 محضر بيئة، كما تم مصادرة 243 شيشة، وإعدام 65 قلب شيشة و516 كوب زجاجي.

رئيس «المحلة الكبرى»: نواصل تطهير و تعقيم المنشآت

وأوضح «لبيب» رئيس المدينة العمالية، أنه بجانب تحرير المحاضر للمخالفين، تم تطهير وتعقيم عدد كبير من المساجد، ومقرات الوحدات المحلية والوحدات الصحية، والشئون الاجتماعية، والمدارس، والشوارع ومواقف السيارات، ومحطات السكة الحديدية، على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية بنطاق قرى مركز المحلة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة حفاظا على الصالح العام وأرواح المواطنين.