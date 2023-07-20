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وفاة شقيقة الفنان أحمد هاني

كتب:

محمود الرفاعى
12:34 ص | الخميس 20 يوليو 2023
أحمد هاني

أحمد هاني

أعلن الفنان أحمد هاني وفاة شقيقته بدون الكشف عن تفاصيل وأسباب الوفاة.

اكتفى هاني بتدوين خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك حيث كتب «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أختي ماتت».

أحمد هاني تعرض لحادث أليم منذ أسابيع

كان الفنان أحمد هاني قد تعرض مؤخرا لحادث أليم، نقل على أثره لمستشفى الجزيرة بمنطقة فيصل.

أوضحت أسرته وقتها أن الفنان أشرف زكي سبق وأرسل وفدا من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إلى المستشفى المحتجز به أحمد هاني للاطمئنان عليه، والوقوف على تفاصيل حالته الصحية، بالإضافة إلى إنهاء كل الإجراءات والأوراق المطلوبة.

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بقلم محمود الرفاعى