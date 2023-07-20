استشاري مناعة يكشف طرق التعامل الصحيحة مع الإصابة بضربة الشمس

حذّر الدكتور محمود الأنصاري استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، من سلوك خاطئ يتسبب في الإصابة بضربة الشمس حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى وضع الثلج على أجسادهم داخل الأماكن المكيفة: «التصرف ده كارثة لأن الثلج يسبب انقباض الأوعية الطرفية».

ضربة الشمس قد تؤدي للإغماء وفقدان الوعي

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن ضربة الشمس قد تؤدي للإغماء وفقدان الوعي حيث تختلف عن الاجهاد الحراري الذي لا يفقد فيه الإنسان الوعي، لافتًا إلى أن مراكز العقل تتأثر بسبب ضربة الشمس.

تناول السوائل في درجة حرارة الغرفة

ولفت إلى أن المصاب بضربة الشمس يمكن أن يتناول السوائل بشرط ألا تكون باردة وأن تكون بدرجة حرارة الغرفة، مؤكدًا أنه لا يصح تناول الشخص السوائل وهو فاقد للوعي حتى لا يتعرض للمشاكل الصحية مشددًا على أن أفضل السوائل هي المياه التي تساعد على عودة الدورة الدموية لوضعها الطبيعي نظرًا لأنها أسرع ما يدخل للدورة الدموية.