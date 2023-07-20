انخفاض سعر المانجو في الأسواق اليوم.. البلدي بـ9 جنيهات

تحفل المزارع المصرية بمحصول وفير من المانجو في موسم 2023، وهذا ما أدى إلى توفرها بشكل كبير في جميع الأسواق، وانخفاض أسعارها، من جميع الأنواع المختلفة للمانجو المصرية.

ونظرا لأن المانجو من الفاكهة الصيفية الشهيرة، فإن هناك إقبالا كبيرا على الشراء من جانب المواطنين وذلك في جميع الأسواق، لذا ترصد «الوطن»، أسعار المانجو اليوم، وفقا لسوق العبور، أحد أشهر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى.

أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور

- مانجو عويس: سعرها من 20 إلى 30 جنيهًا.

- مانجو هندي: سعرها من 15 إلى 22 جنيهًا.

- سعر كيلو مانجو تيمور: سعرها من 15 إلى 22 جنيهًا.

- مانجو زبدية: سعرها من 15 إلى 19 جنيهًا.

- مانجو بلدي: سعرها من 9 إلى 15 جنيهًا.

- مانجو فونس: سعرها من 15 إلى 25 جنيهًا.

- مانجو فص: سعرها من 30 إلى 60 جنيهًا.

- مانجو دبشه: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- مانجو صديقة: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- مانجو جولك: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- مانجو سكري: سعرها من 15 إلى 25 جنيهًا.

- مانجو بيض العجل: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- مانجو سنارة: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- مانجو فجر كلان: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- مانجو تومي: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.