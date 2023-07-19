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مدير الحد من الكوارث باليونيسكو سابقا: أزمة تغير المناخ موجودة منذ 4 عقود

كتب:

مريم جاد
10:04 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
مدير الحد من الكوارث الطبيعية سابقًا

مدير الحد من الكوارث الطبيعية سابقًا

قال الدكتور بدوي رهبان، مدير الحد من الكوارث الطبيعية بمنظمة اليونسكو سابقًا، إن أزمة تغير المناخ موجودة منذ 4 عقود، وهناك تقدم في مواجهة أسباب تغير المناخ وإجراءات التعامل مع الكوارث من موجات حر وفيضانات.

معالجة ومواجهة تغير المناخ 

وأضاف مدير الحد من الكوارث الطبيعية بمنظمة اليونسكو سابقًا، خلال مداخلة هاتفية قناة «إكسترا نيوز»، أن معالجة ومواجهة تغير المناخ تحدث من مقاربتين؛ الأولى خفض انبعاثات الغازات الدفينة التي تنتشر منذ 40 سنة من الاستخدام اليومية وإزالة الغابات والأشجار، أما المقاربة الأخرى هي الحماية من التغير المناخي من التصحر، الجفاف، الفيضانات وحدث تقدم في تلك المقاربة أيضًا ولكنه ليس كافيًا.

شهر يوليو هو الشهر الأكثر حرارة

وتابع «بدران»، أن شهر يوليو هو الشهر الأكثر حرارة وموجة الحر تضرب العالم كله، مضيفًا أن موجة الحر ستنتهي عندما نتخذ إجراءات كافية على كافة المستويات حتى لا تتكرر مثل تلك الموجة مجددا.

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