تعرف على تفاصيل اختبارات القدرات بموقع التنسيق 2023

أكد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل اختبارات القدرات 2023 وكذلك الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال العام الماضي والأعوام السابقة عبر رابط موقع التنسيق 2023 أو موقع المجلس الأعلى للجامعات وذلك وفقاً لتوجيهات المجلس، موضحاً أن الموقع هو النافذة الوحيدة لأعمال تنسيق القبول بمختلف الكليات.

رابط موقع التنسيق 2023

وأكد المجلس أن رابط موقع التنسيق 2023 وكذلك الأعلى للجامعات يحتويان على تفاصيل عن الكليات وشروط القبول، منوهاً بأن أعمال تنسيق الجامعات 2023 تبدأ من التسجيل لاختبارات القدرات حتى نهاية المراحل كافة وتسكين جميع الطلاب بالكليات المختلفة سواء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الشهادات الفنية.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تواصل كليات التربية الرياضية والتربية الجميلة والتربية الفنية والتربية النوعية والفنون التطبيقية والفنون الجميلة، أعمال اختبارات القدرات 2023 وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، والتي أقرها الأعلى للجامعات، وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن أعمال التنسيق حتى الآن وأن الموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال رغبات تسجيل القدرات.

وأوضح المشرف على التنسيق، أن 27 يوليو الجاري هو الموعد النهائي لأعمال اختبارات القدرات 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات ولا توجد نية لمدها بعد الموعد المحدد.