الجامعات الخاصة والأهلية: انتهاء الاستعداد للتنسيق.. وإضافة برامج وكليات جديدة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة الاستعداد التام لأعمال تنسيق الجامعات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، موضحين أن هناك برامج وتخصصات جديدة تنتظر طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للالتحاق بها، بما يتماشى مع متغيرات ووظائف المستقبل ومتطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا ووفقا لرؤسة مصر للتنمية المستدامة، كتخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا الطبية.

الشناوي: برامج دراسية جديدة بالتعاون مع جامعة أريزونا

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الاستعدادات لتنسيق الجامعات تتم على قدم وساق بمختلف الكليات، موضحاَ أن المجلس الأعلى للجامعات وافق خلال جلساته الماضية على إضافة العديد من التخصصات العلمية والدراسية لإتاحتها أمام الطلاب، تتماشى جميعا مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية الدولية، لـ«الوطن»، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالتنسيق لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الجامعة دشنت عددا من البرامج الجديدة تماشيا مع رؤية ومتطلبات الدولة المصرية ووظائف المستقبل، كوظائف الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب البرامج الجديدة في الحاسبات والإدارة بالتعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية.

تنسيق الجامعات 2023

ومن جهته، أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن أعمال التقدم للالتحاق بالكليات لطلاب الثانوية العامة الشهادات المعادلة 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة بجميع الكليات، موضحا أن هناك عددا من القرارات الجديدة الصادرة بشأن انطلاق أعمال الدراسة ببرامج وكليات جديدة تتماشى مع رؤية متطلبات وظائف المستقبل، كبرامج التكنولوجيا الطبية، والذكاء الإصطناعي والحاسبات والمعلومات، منوها إلى أن الأعلى للجامعات لم يتخذ أي قرارات حتى الآن بالحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة لطلاب الثانوية العامة المصرية.