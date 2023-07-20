«القاهرة الإخبارية»: اقتحام السفارة السويدية بالعراق لم يتسبب في وقوع ضحايا

أكدت وزارة الخارجية السويدية، أنّ العاملين في سفارتها بالعاصمة العراقية بغداد «في أمان» بعد اقتحام السفارة وإضرام النار فيها، احتجاجًا على تصريح بمظاهرة جديدة لحرق مصحف في ستوكهولم اليوم، حسب ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن «رويترز».

الخارجية السويدية: الهجمات على السفارات تشكل انتهاكا خطيرا

وأضافت الخارجية السويدية، أنّ الهجمات على السفارات والدبلوماسيين تشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية فيينا، معربة عن إدانتها لجميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة الخارجية السويدية لـ«رويترز»، أنّ السلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات والموظفين الدبلوماسيين.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أدانت وزارة الخارجيّة العرقية، بأشدِّ العبارات، حادث حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، على خلفية الاحتجاج على منح تصريح جديد لحرق المصحف أمام سفارة العراق في ستوكهولم.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية، في بيانها، أنَّ هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسيَّة وتهديد أمنها.