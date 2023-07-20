غرق مدينتي فريندافان وماثورا في الهند لارتفاع منسوب نهر يامونا (فيديو)

غمر نهر يامونا أجزاء كثيرة من مدينتي فريندافان وماثورا المقدستين في الهند، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في شمال الهند في رفع منسوب المياه فيه، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

مستويات المياه تصل إلى المستوى الخطر

وبحسب السلطات المحلية، فإنّ جزءًا من النهر في منطقة ماثورا بولاية أوتار براديش، سجل مستويات مياه وصلت إلى 166.68 متر، ما يعني أنّها بلغت مستوى الخطر.

وأظهرت لقطات من المدن أزقة بأكملها غارقة في المياه العميقة، مع مركبات مغمورة جزئيًا، تركها أصحابها، تقف مثل الجزر وسط الطوفان.

Flood waters from the Yamuna River have reached the boundary wall of the Taj Mahal causing some to be concerned that India’s most famous building might become damaged. Heavy floods claimed at least 100 lives in parts of north India #SEAToday #SEATodayNews #TajMahal #India pic.twitter.com/KN5yXMngEG — SEA Today News (@seatodaynews) July 20, 2023

إجلاء الآلاف من السكان

وأجلت السلطات آلاف السكان إلى معسكرات الإغاثة من قبل إدارة المنطقة أو انتقلوا إلى منازل الأقارب، وجد البعض أنفسهم محاصرين في منازلهم بسبب المياه الموحلة التي كانت تقشر عتبات منازلهم هذا الأسبوع.

ورغم قول المسؤولين الحكوميين إنّ مستوى المياه آخذ في الانخفاض، فإنّ انحسار مياه الفيضانات يترك القمامة والطمي في أعقابه إلى جانب رائحة كريهة قوية، ما يثير مخاوف بشأن المرض، كما أقر مسؤولون من إدارة المنطقة بأنّهم قلقون بشأن انتشار الأمراض المعدية.