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غرق مدينتي فريندافان وماثورا في الهند لارتفاع منسوب نهر يامونا (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
09:59 ص | الخميس 20 يوليو 2023
حجم الفيضانات في الهند

حجم الفيضانات في الهند

غمر نهر يامونا أجزاء كثيرة من مدينتي فريندافان وماثورا المقدستين في الهند، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في شمال الهند في رفع منسوب المياه فيه، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

مستويات المياه تصل إلى المستوى الخطر

وبحسب السلطات المحلية، فإنّ جزءًا من النهر في منطقة ماثورا بولاية أوتار براديش، سجل مستويات مياه وصلت إلى 166.68 متر، ما يعني أنّها بلغت مستوى الخطر.

وأظهرت لقطات من المدن أزقة بأكملها غارقة في المياه العميقة، مع مركبات مغمورة جزئيًا، تركها أصحابها، تقف مثل الجزر وسط الطوفان.

إجلاء الآلاف من السكان

وأجلت السلطات آلاف السكان إلى معسكرات الإغاثة من قبل إدارة المنطقة أو انتقلوا إلى منازل الأقارب، وجد البعض أنفسهم محاصرين في منازلهم بسبب المياه الموحلة التي كانت تقشر عتبات منازلهم هذا الأسبوع.

ورغم قول المسؤولين الحكوميين إنّ مستوى المياه آخذ في الانخفاض، فإنّ انحسار مياه الفيضانات يترك القمامة والطمي في أعقابه إلى جانب رائحة كريهة قوية، ما يثير مخاوف بشأن المرض، كما أقر مسؤولون من إدارة المنطقة بأنّهم قلقون بشأن انتشار الأمراض المعدية.

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