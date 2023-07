غرق مدينتي فريندافان وماثورا في الهند لارتفاع منسوب نهر يامونا (فيديو)

غمر نهر يامونا أجزاء كثيرة من مدينتي فريندافان وماثورا المقدستين في الهند، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في شمال الهند في رفع منسوب المياه فيه، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وبحسب السلطات المحلية، فإنّ جزءًا من النهر في منطقة ماثورا بولاية أوتار براديش، سجل مستويات مياه وصلت إلى 166.68 متر، ما يعني أنّها بلغت مستوى الخطر.

وأظهرت لقطات من المدن أزقة بأكملها غارقة في المياه العميقة، مع مركبات مغمورة جزئيًا، تركها أصحابها، تقف مثل الجزر وسط الطوفان.

#Floods in the #Yamuna River in New Delhi. Video shot by me through the flight window. #flightvideo pic.twitter.com/3DwIl7Jxlp

Flood waters from the Yamuna River have reached the boundary wall of the Taj Mahal causing some to be concerned that India’s most famous building might become damaged. Heavy floods claimed at least 100 lives in parts of north India #SEAToday #SEATodayNews #TajMahal #India pic.twitter.com/KN5yXMngEG