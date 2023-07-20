 «تربية القاهرة» تدشن مبادرة «اعرف بلدك» لترسيخ الانتماء بين الأطفال

أطلقت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام عميد الكلية، مبادرة بعنوان «اعرف بلدك»، التي تستهدف الأطفال لتعميق الانتماء والمواطنة، في إطار حرص الجامعة على إطلاق العديد من الأنشطة الصيفية والمبادرات لرفع درجة الوعي والتثقيف ودعم الهوية والوعي الوطني بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

رفع درجة الوعي الوطني والتثقيف

وتضمنت المبادرة العديد من الفعاليات التي تمت المشاركة فيها سواء داخل الكلية أو خارجها، بينها أنشطة مسرحية وموسيقية ومتحفية وفنية، بالإضافة إلى رحلات خارجية، واستهدفت تبسيط المفاهيم وتنمية الانتماء والمواطنة لدى الأطفال بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى تعريفهم بتاريخ مصر ومعالمها ومعرفة القيمة الحقيقية والفعلية لبلدهم، وإثراء الوعي السياحي والتراثي لديهم، بما يسهم في تعميق الانتماء والولاء للوطن.

إثراء الوعي السياحي والتراثي لدى الأطفال

وخلال المبادرة زار الأطفال عددا من المشروعات القومية الحديثة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس، وبعض المعالم السياحية مثل الأهرامات، فضلا عن زيارات لبعض المتاحف مثل متحف القوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أطلقت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والأنشطة لتثقيف الطلاب ورفع درجة وعيهم الوطني وتوسيع مداركهم، منها أكبر مبادرة لتوزيع الكتابات والمطبوعات الفكرية التنويرية مجانا لرفع الوعي القومي، مبادرة الفن في الشارع، ومبادرة خذ كتابا وضع كتابا، ومبادرة اعرف تراثك وأضف بصمتك، ومبادرة أصدقاء المدينة.