إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بأسوان

أصيب شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية في منطقة الصداقة الجديدة بأسوان وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بالحادث، ونقل الضحيتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تم تشخيص إصابتهما بكسور وجروح.

المصابين يتلقيان العلاج بأحد مستشفيات أسوان

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق في الحادث بعد نقلهما إلى أحد مستشفيات أسوان.

غرق شخصين

على جانب آخر، تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بالعثور على جثة غارقة في مياه النيل أمام قرية «منيحة» في مركز كوم أمبو أمس الثلاثاء، وتواصل الجهات التحقيقات لمعرفة هوية الجثة التي تبين أنها لشاب في الثلاثينات من العمر لم يتم التعرف على هويته حتى الآن، ونقلت جثة الشاب إلى مشرحة كوم أمبو لإجراء التحاليل اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق في الحادثة.

وفي سياق أخر، شهدت مدينة كوم أمبو في محافظة أسوان وفاة طالب في المرحلة الثانوية، أثناء أدائه امتحان اللغة الإنجليزية في مدرسة محمد خالد.

ووفقًا لمصادر طبية، شعر الطالب بضيق في التنفس وحالة إعياء أثناء الامتحان، وتم نقله على الفور إلى مستشفى كوم أمبو المركزي بواسطة سيارة إسعاف، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بسبب حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.