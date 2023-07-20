شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 20-7-2023 في البنوك المصرية، استقرارا ملحوظا، حيث سجل اليوم الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 100.67 جنيه للبيع و99.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 99.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.42 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك القاهرة: 100.99 للبيع، و100.40 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك الإسكندرية: 100.99 للبيع، و97.34 للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 12.23 ريال سعودي.