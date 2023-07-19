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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك

كتب:

مارينا رؤوف
12:05 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك التي تعمل في السوق المصرية، وسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري ببداية تعاملات الأسبوع نحو 100.60 جنيه للشراء، و101.05 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية نحو 100.60 جنيه للشراء، و101.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16-7-2023 نحو 100.60 جنيه للشراء، و101.05 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك نحو 100.60 جنيه للشراء، و101.05 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الأحد 16-7-2023 نحو 100.80 جنيه للبيع، و100.49 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 16-7-2023 لنحو 100.80 جنيه للبيع و99.81 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الثلاثاء 18-7-2023 نحو 3.26 دولار أمريكي. 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.