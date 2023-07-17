استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 17-7-2023 في البنوك التي تعمل في السوق المصرية، وسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري 100.74 جنيه للشراء، و101.08 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية 100.74 جنيه للشراء، و101.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري اليوم الاثنين 17-7-2023 حوالي 100.74 جنيه للشراء، و101.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك حوالي 100.74 جنيه للشراء، و101.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الاثنين 17-7-2023 نحو 100.51 جنيه للشراء، و100.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 17-7-2023 إلى 99.77 جنيه للشراء و100.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الاثنين 17-7-2023 حوالي 3.26 دولار أمريكي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الاثنين 17-7-2023 حوالي 12.24 ريال سعودي.