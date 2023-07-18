شهد سعر الدينار الكويتي استقرار اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك التي تعمل ضمن القطاع المصرفي المصري، وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 100.55 جنيه للشراء، و101.07 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك المصرية 100.74 جنيه للشراء، و101.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري الثلاثاء 18-7-2023 نحو 100.74 جنيه للشراء، و101.08 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

فيما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك 100.74 جنيه للشراء، و101.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الثلاثاء 18-7-2023 نحو 100.51 جنيه للشراء، و100.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، الثلاثاء 18-7-2023 إلى 99.77 جنيه للشراء و100.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الثلاثاء 18-7-2023 حوالي 3.26 دولار أمريكي.