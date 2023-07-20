غضب نشطاء البيئة بسبب أسعار الطيران في أوروبا: أرخص 30 مرة من القطارات

أصبحت أسعار الرحلات الجوية في قارة أوروبا أرخص بمقدار 30 مرة مقارنة بالسفر بالقطارات، ما أثار غضب نشطاء بيئيين بشأن ما وصفوه بتشجيع الناس على الإضرار بالبيئة، بحسب تقرير لصحيفة «جارديان البريطانية».

من جهتهم قال نشطاء بيئيون إن الرحلات الجوية الرخيصة في أوروبا تشجع على وسائل النقل التي وصفوها بـ«القذرة»، في ظل إعفاءات ضريبية كبيرة على السفر بالطائرات التي تلعب دورا كبيرا في تلويث كوكب الأرض.

أسعار تذاكر القطارات تضاعفت مقارنة بأسعار الرحلات الجوية

كما كشف تحليل لمنظمة السلام الأخضر البيئية، اليوم الخميس، أن أسعار تذاكر القطارات تضاعفت مقارنة بأسعار الرحلات الجوية لنفس المسارات، بعدما قارن القائمون على الدراسة تذاكر 112 وجهة على مدار 9 أيام، وعلى سبيل المثال، يبلغ سعر تذكرة القطار من لندن إلى برشلونة 30 ضعفا مقارنة بسعر تذكرة طائرة.

وكشف نشطاء منظمة السلام الأخضر أن أسعار تذاكر القطارات تكون أغلى من الطائرات في 79 من بين 121 وجهة تمت دراستها.

الحكومات الأوروبية خسرت نحو 34.2 مليار يورو بسبب الضرائب

ولا تدفع خطوط الطيران ضرائب على الكيروسين وتدفع ضريبة صغيرة على التذاكر، وكشفت دراسة سابقة أن الحكومات الأوروبية خسرت نحو 34.2 مليار يورو بسبب الضرائب الضعيفة على الطيران خلال عام 2022، بحسب الجارديان البريطانية.

ومن المقرر أن تزداد هذه الخسائر لتصل إلى 47.1 مليار دولار بحلول عام 2025.

وتعد صناعة الطيران من أكثر الأنشطة الملوثة للبيئة، حيث تعتبر مسؤولة عن 2.5% من انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة، أوصت صناع السياسات في العالم بفرض ضرائب على شركات الطيران وفقا للتأثير الذي تمثله كل شركة، ودعت إلى توسيع نطاق استخدام وقود الطيران المستدام.

ويطالب نشطاء بيئيون، بحسب الصحيفة البريطانية، على الإلغاء التدريجي للإعانات التي تحصل عليها شركات الطيران، بسبب التلوث الكبير الذي تسببه.