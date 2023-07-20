استشاري صحة إنجابية: «التضامن» ترفع شعار 2 كفاية للنصيحة وليس الإجبار

قال الدكتور عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية: إن وزارة التضامن ترفع شعار «2 كفاية» بغرض النصيحة وليس الإجبار، لافتا إلى أن برنامج تنظيم الأسرة يعتمد على تعزيز قدرة الأسرة على اتخاذ قرار رشيد وواعي دون إجبار، مشيرا إلى رفع شعار جديد مع حملة السكان خلال الفترة الأخيرة وهو «علشان ولادكم.. أحسبوها صح»، مؤكدا أهمية الشعار الجديد إذ يعطي للمواطن فرصة للتفكير كونه يحتوي على بُعد إنساني في الجزء المتعلق بالتفكير في مصلحة الأولاد.

التضامن تهتم بملف تنظيم الأسرة

وأضاف «الشيتاني»، خلال حديثه لبرنامج «هذا الصباح» تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن وزارة التضامن تبذل جهودا كبيرة في ملف تنظيم الأسرة من خلال مشروع «2 كفاية»، متابعا: «وزارة التضامن تغلغلت داخل المجتمع لنشر الوعي بتنظيم الأسرة».

أهمية دور «التضامن» بملف تنظيم الأسرة

وثمّن، دور وزارة التضامن الاجتماعي والمجهودات الكبيرة التي تبذلها في مشروع «2 كفاية»، متابعا: «وزارة التضامن أصبحت لاعبا جديدا في التوعية بأهمية مبادرة 2 كفاية، إذ أنها لم تكن موجودة على مر العقود السابقة، وكان الحمل كله يقع على عاتق وزارة الصحة فقط».