«النقل» تعقد ندوة للتوعية بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة

أعلنت وزارة النقل، تفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص وانخراطها بشكل أكبر في تحقيق خدمة للعاملين، برفع الوعي الصحي وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية، ورفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة لها.

وجاءت الندوة في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، ويهدف إلى جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام، من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالأسرة المصرية وصحة المرأة بوجه خاص، عبر تقديم تيسيرات الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.

تثقيف المرأة والتوعية بالشائعات الخاطئة

وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، ووجه المهندس علي حسن عياد، الرئيس التنفيذي للشركة، بالعمل على تنظيم الندوة التوعوية داخل قاعة الاجتماعات بمقر شركة النيل العام للإنشاء والطرق، إذ جرى استقبال ما يزيد عن 150 من السيدات والآنسات العاملات بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية وشركة النيل العامة للطرق والكباري، المشاركات للاستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة والتوعية بالشائعات الخاطئة وتصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم والجنين في أثناء الحمل، خاصةً أنّ هذه الندوات تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لوزارة النقل.

وحضر الندوة، ممثلون عن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، وجرى توفير سيارة قافلة طبية مجهزة منذ بداية اليوم، وأيضًا حضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وإلقاء محاضرة من المجلس القومي للمرأة عن العنف ضد المرأة بهدف رفع الوعي بوجه عام عن الحقوق والواجبات للسيدات.

التوعية بالصحة الإنجابية

واختيار نخبة منتقاه من العاملات بالوزارة وهيئاتها التابعة، وعددهن 6 موظفات لتوصيل رسائل التوعية بالصحة الإنجابية على الهيئات والشركات التابعة، إذ ناقش المحاضرون عدة موضوعات، أهمها التعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة وسائل التنظيم ما بعد الولادة، وشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة، وأيضًا والتعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات ومراكز وزارة الصحة، ونظام وأدوات المتابعة المستمرة، وأشرفت على شرح المادة العلمية، الدكتورة فيروز سليم، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السكة الحديد.

ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص، بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل المقبلة، التي تهم المرأة المصرية، وستبذل الوحدة ولجنتها الرئيسية قصارى جهدها للوصول الى جميع العاملات بالوزارة، مشيرة إلى أنه جارِ التنسيق لعقد ورشة توعية للعاملات بهيئة ميناء الإسكندرية خلال الشهور المقبلة.