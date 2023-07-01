9 معلومات عن مشروع «2 كفاية».. 425 ألف سيدة ترددن على العيادات

يعمل برنامج «2 كفاية» على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 8 معلومات عن مشروع الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية»، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

8 معلومات عن مشروع «2 كفاية»

1- 425 ألف سيدة ترددن على عيادات «2 كفاية» التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

2- 325 ألف سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 77% من عدد السيدات المترددات على عيادات «2 كفاية».

3- تنفيذ 4374 ندوة توعوية بحضور عدد 500 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة «الصحية، المجتمعية، الدينية».

4- 56 ألف مستفيد من السيدات والأطفال اللاتي حصلن على خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية والأطفال بعدد 5 محافظات «بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الدقهلية» بحملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل».

5- تنفيذ 703 ألف مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة كورونا وكذلك المتابعة أثناء تفشى جائحة كورونا.

شراكة مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية

6- الشراكة مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

7- أكثر من 20 مليون مشاهد للحملات الإعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمى «تقسمها على خمسة ولا على اتنين».

8- تم رفع وبناء قدرات عدد 2000 مثقفة مجتمعية، 130 كادر طبي، 300 كادر مالي على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

9- تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة.