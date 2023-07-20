«وقاية النباتات» ينفذ برنامجا تدريبيا للحفاظ على احتياطي الحبوب

نظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجاً تدريبياً تحت عنوان الوسائل الحديثة في تخزين الحبوب والمواد المخزونة وطرق صيانتها أثناء التخزين.

تقليل نسب الهدر من الحبوب والمواد الغذائية

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات في بيان: «إن الهدف من هذه البرامج التدريبية هو الاعتماد على الأساليب الحديثة والآمنة لتقليل نسب الهدر من الحبوب والمواد الغذائية باتخاذ خطوات استباقية قبل وأثناء عمليات التخزين للحفاظ على مخزون مصر الاستراتيجي من الحبوب وذلك بمكافحة الآفات الاقتصادية التي تصيب الحبوب والمواد المخزونة في مختلف أنواع وظروف التخزين مما يقلل من الفاقد نتيجة الإصابة بهذه الآفات إلى أقل ما يمكن».

وأضاف أن استراتيجية دعم الأمن الغذائي حصنت الدولة من مخاطر تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة بتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن بإيجاد رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية.

الحشرات التي تضر الحبوب والبقوليات

وتابع أن البرنامج يشمل عدة محاور أهمها كيفية التخزين الجيد ووسائل التخزين المختلفة للحبوب والمواد المخزونة، والتعرف على أهم الحشرات الأولية والثانوية التي تضر الحبوب والبقوليات المخزونة والنباتات الطبية والعطرية والتمور المخزونة، وطرق سحب العينات وكيفية تقدير نسبة الإصابة والفاقد، وكذلك الاستخدام الأمثل لغازات التبخير في المخازن والمستودعات والصوامع.

وقام بالتدريب نخبة من الأساتذة الباحثين من قسم بحوث المواد والحبوب المخزونة بالمعهد بحضور مهندسي شركات المكافحة في هذا المجال والعاملين بالصوامع علاوة على شباب الباحثين من المعاهد البحثية المختلفة والجامعات.