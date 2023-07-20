إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 14حالة تعد جديدة على أملاك الدولة، ليصل إجمالي ما جرى إزالته إلى 185 حالة تعد منها 135حالة تعد مباني على مساحة 18887 مترا، و 50 حالة زراعة، وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لإزالة التعديات في السبت 8 يوليو الجاري وحتى صباح اليوم الخميس.

انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة 21

وأكد محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة 21 لحملات إزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأشار إلى أن تلك الحملات المكثفة، تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذ الإزالات

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وبحسب البرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.