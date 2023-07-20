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العثور على جثة فتاة طافية بمياه بحر يوسف في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:36 م | الخميس 20 يوليو 2023
انتشال جثة ــ ارشيفية

انتشال جثة ــ ارشيفية

عثر أهالي مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف على جثة فتاة طافية في مياه بحر يوسف في نطاق المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بعثور أهالي مركز سمسطا على جثة فتاة طافية في مياه بحر يوسف، في المنطقة الواقعة بين قريتي دشاشة ودشطوط التابعة لدائرة المركز، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإجراءات المتبعة.

انتشال الجثة وايدعها مشرحة مستشفى سمسطا 

انتقل رجال الإنقاذ النهري وتمكنوا بمساعدة الأهالي من انتشال الجثمان، والذي تبين أنه لفتاة تدعى «إيمان. ر.خ»، طالبة، ومقيمة قرية دشاشة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، تحرر محضر بالواقعة.

 

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بقلم عمرو رجب