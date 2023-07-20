مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة على طريق الفيوم الصحراوي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم مروّع صباح اليوم الخميس، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بالبوابات الهيكلية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانحرفت منه واصطدمت بالبوابات.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث، وهرع الجميع لمساعدة المصابين.

بلاغ بحادث تصادم سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع البوابات الهيكلية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة المحافظة، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين

وأسفر حادث طريق القاهرة/ الفيوم عن مصرع شخص يدعى باسم محمد أحمد، وإصابة 3 أشخاص آخرين، وجميعهم من قرية تلات بدائرة مركز شرطة الفيوم، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل الجثة والمصابين للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.