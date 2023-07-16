إصابة 16 شخصا في تصادم سيارتين على طريق «القاهرة/ الفيوم»

أصيب 16 شخصًا، بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نقل، على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، عصر اليوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما، مما تسبب في اصطدامهما معًا وإصابة مستقليهما، وتعطيل حركة المرور على الطريق بصورة جزئية.

وهرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين مروّع إحداهما نقل والثانية ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي اليوم، عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق مصر الفيوم الصحراوي، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.