مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق القاهرة- الفيوم

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 3 أشخاص آخرين «سيدة وطفلين» بإصابات تراوحت بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي ظهر اليوم الثلاثاء، على طريق «القاهرة- الفيوم الصحراوي»، قرب كمين كوم أوشيم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يدها وفقدانها السيطرة عليها حتى انقلبت، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وتسبب حادث انقلاب السيارة في توقف حركة المرور على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بصورة جزئية، فيما توقفت السيارات المارة على الطريق لمساعدة المصابين، لحين وصول الإسعاف والشرطة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب كمين كوم أوشيم، ووجود متوفية وعدد من المصابين.

مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي قيادة سيدة، ما أسفر عن مصرعها، وإصابة 3 آخرين «سيدة وطفلين» كانوا برفقتها، وذلك قرب كمين كوم أوشيم.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة المنقلبة على جانب الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.