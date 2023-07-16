إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها، فاصطدما معًا مما تسبب في إصابة مستقليهما.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وملاكي على طريق القاهرة الفيوم بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث طريق القاهرة الفيوم الصحراوي اليوم، والذي وقع بمنطقة كوم أوشيم، عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصاباتهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.