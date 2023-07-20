موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. اعرف التفاصيل

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، لا سيما بعد إعلان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022 - 2023.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ويتحدد موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة التي تجرى على قدم وساق في 16 منطقة أزهرية كل منطقة بها 3 مراكز للتصحيح على مستوى الجمهورية، منذ بداية الأسبوع ومن المقرر أن تنتهي في نهاية الأسبوع الجاري وتنتظر النتيجة اعتماد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وبعد إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، حدد الأزهر عدة خطوات للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 إلكترونيا، من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ثم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب، وتحديد الشعبة الدراسية ما بين العلمي والأدبي، ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس للاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، والضغط على كلمة عرض النتيجة، بعد اعتمادها رسميًا ستظهر النتيجة خلال دقائق.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وبعيدا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، جاءت نسبة النجاح العامة للمرحلة الإعدادية للبعوث الإسلامية (53.34 %)، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 786 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية 57.64 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 735 طالبًا وطالبة.

وبعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للبعوث الإسلامية، أعرب وكيل الأزهر عن تحيته وتقديره لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية الذين جدُّوا واجتهدوا وحصَّلوا العلوم الأزهرية بتنوعها وشمولها ومنهجها الواسع الذي يميز الطالب الأزهري ويجعله مهيئًا لنشر رسالة الأزهر الشريف، بما تتطلبه من جهد وعلم ومعرفة وقدرة على البحث والتميز العلمي في قلعة العلم العريقة، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.