بريطانيا تعرب عن قلقها البالغ من استمرار الاضطرابات في ممر «لاتشين»

أكد «نيل هولاند»، رئيس وفد المملكة المتحدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن المملكة المتحدة لا تزال تشعر بالقلق البالغ إزاء الاضطرابات المستمرة في ممر لاتشين، المعبر الوحيد الذي يربط أرمينيا بقره باغ.

هولاند: نؤيد أمر محكمة العدل الدولية الصادر في فبراير 2023

وأعرب هولاند خلال جلسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، عن أمله في الحفاظ على الزخم نحو اتفاق سلام تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال السفير البريطاني نيل هولاند: «نؤيد أمر محكمة العدل الدولية الصادر في فبراير 2023 لأذربيجان لضمان التحرك دون عوائق على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين»، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن تسييس المساعدات الإنسانية من أجل حماية السكان المدنيين.

هولاند: نشجع على إجراء اجتماع ثلاثي

وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تكون قادرة على مواصلة القيام بعملها في هذه المنطقة، حيث تتيح عملياتها الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة والرعاية الصحية.

وأردف قائلا: «كانت المملكة المتحدة واضحة في أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع وتحث كلا الجانبين على مواصلة الانخراط في مفاوضات جوهرية من أجل التوصل إلى تسوية، نحن ندرك أن أي تسوية يجب أن تتضمن أحكامًا بشأن حماية حقوق السكان المحليين في ناغورنو كاراباخ».

وأضاف السفير البريطاني نيل هولاند: «نشجع على إجراء اجتماع ثلاثي مثل ذلك الذي عقد يوم 15 يوليو الجاري بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان برعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل لحل النزاع المستمر منذ عقود بين البلدين».