بوادر لتسوية الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان والأمم المتحدة تطالب بدعم أفريقيا

شهدت عدة دول خلال الساعات الماضية، أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية واقتصادية وقضائية، أبرزها ضبط السلطات اليابانية رجل قتل 4 أشخاص بينهم شرطيين، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطور الوضع في «قره باج»، نحو التسوية.

مقتل 4 أشخاص بينهم شرطيين في هجوم باليابان

أعلنت الشرطة اليابانية فجر اليوم، إلقاء القبض على رجل تحصن في مزرعة والده الذي يرأس مجلس بلدية ناكانو بوسط البلاد، بعد قتله 4 أشخاص بينهم شرطيين، في هجوم نفّذه بسلاح أبيض وسلاح ناري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تطبيع العلاقات بين «باكو» و«يريفان»

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في لقاء ثلاثي مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في «موسكو»، إن الوضع في ناجورني قره باج يتطور نحو التسوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان علييف وباشينيان، أعلنا في وقت سابق، إحراز تقدّم باتجاه تطبيع العلاقات بين «باكو» و«يريفان» مع بدء المحادثات بينهما في العاصمة الروسية «موسكو».

وأعلن بوتين، أن العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان تتجه نحو التسوية بشكل عام، رغم بعض الصعوبات، مشيرا إلى الاتفاق على اجتامع نواب رؤساء حكومات الدول الثلاث في غضون أسبوع لحل القضايا العالقة.

سارماس يؤدي اليمين الدستورية لرئاسة وزراء اليونان بالوكالة

وتولى رئيس ديوان المحاسبة في اليونات المعني بالتدقيق في المالية العامة يوانيس سارماس، بعد أدائه اليمين، منصب رئيس الوزراء بالوكالة، بانتظار إجراء انتخابات جديدة خلال الشهر المقبل، بعد تصويت جرى يوم الأحد الماضي، ولم يفض إلى غالبية مطلقة عقب انتهاء ولاية رئيس الوزراء اليوناني.

رئيس المكسيك شخصية غير مرغوب فيها في بيرو

وصوت البرلمان في بيرو على إعلان رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور شخصية غير مرغوب فيها في البلاد نظرا لتصريحاته تجاه السلطات في «ليما».

وفي وقت سابق، اتهم رئيس المكسيك، رئيسة بيرو «دينا بولوارتي»، بإستيلائها على السلطة بصورة غير شرعية، واعتبر أوبرادور، عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيليو غير عادل.

فرنسا وجزر القمر

وقالت منظمة الأمم المتحدة على لسان ستيان دوجاريك المتحدث باسم أنطونيو جوتيريش، إن من الضروري أن تحل فرنسا وجزر القمر الوضع حول حقوق مواطني جزر القمر في جزيرة مايوت الواقعة في المحيط الهندي، التابعة لفرنسا، في إطار الآليات القانونية الثنائية والدولية القائمة.

كوريا الشمالية: الاتحاد الأوروبي يحرض على المواجهة

وندد محلل الشؤون الدولية الكوري الشمالي، باك ميونج تشول، في تقرير نشر بموقع وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، بقيام الاتحاد الأوروبي بالتحريض على المواجهة والعداء في شبه الجزيرة الكورية، وجاء التنديد الكوري الشمالي، ردا على إدانة قادة كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لبرنامج «بيونج يانج»، النووي والاستفزازات الصاروخية للشمال.

«غوتيريش» يطالب المجتمع الدولي بدعم أفريقيا

وبمناسبة يوم إفريقيا، الذي صادف 25 مايو الجاري، طالب الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب القارة، ودعم تمثيل إفريقيا بشكل كاف في النظام المالي الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضاف جوتيريش، ان الظلم التاريخي والاقتصادي يعيق تقدم قارة إفريقيا حاليا، فيما أعلنت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اعتقال فولجينس كايشيما، أحد أكثر المطلوبين في جرائم الإبادة الجماعية برواندا بعد هروبه 22 عاما، أمس الأول الأربعاء في بلدة بارل الصغيرة شرق كيب تاون بجنوب إفريقيا.

اجتماع تحالف «أوبك +» 4 يونيو بفيينا

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده ودول أخرى في تحالف «أوبك +»، سيختارون في الاجتماع المقبل 4 يونيو بفيينا، القرار الأفضل لسوق النفط، دون إلغاء أو وقف أي من القرارات السابقة، فيما أعلن رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، أن بلاده تنظر إلى بنك التنمية الجديد «إن دي بي» الذي أنشأته دول «بريكس»، كبديل واعد للمؤسسات المالية التقليدية.