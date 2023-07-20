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مصرع طالبين في حادث تصادم بشبرا الخيمة

كتب:

حسن صالح
12:39 م | الخميس 20 يوليو 2023
جثة أرشيفية

جثة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما في حادث اصطدام دراجة بخارية بسبب اختلال عجلة القيادة وسقوطهما أرضا بسبب السرعة الزائدة، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

مصرع طالبين في حادث بشبرا 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بطريق خلف شركات البترول دائرة القسم، وأسفر الحادث عن مصرع طالبين

تفاصيل مصرع طالبين بشبرا 

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء استقلال كلا من «جابر ر ج»، 18 سنة، طالب بالثانوي الزراعي، و«محمد س ر»، 18 سنة، طالب بالثانوي العام، لدراجة بخارية، بطريق خلف شركات البترول دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد الأول ما أدي إلي سقوطهم أرضا، وإصابتهما بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ

جرى نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليهما تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن.

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