إقبال على مصيف المنصورة الجديدة.. شاطئ مجاني وكورنيش ذكي

شهد مصيف المنصورة الجديدة إقبالا كبيرا من الزوار هربا من حرارة الجو وللاستمتاع بمنظر البحر وأجواء الكورنيش الذكي المصمم بطريقة عصرية ومطورة وتتمتع المنصورة الجديدة بموقع جغرافي استراتيجي ومطلة على البحر الأبيض المتوسط.

المصطافون يستهدفون مصيف المنصورة الجديدة

قال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لـ«الوطن» إنه بالرغم من أن كورنيش المنصورة الجديدة ما زال تحت الإنشاء في المرحلة الثانية، بدأ عدد من المصطافين يتوافدون على ساحل وكورنيش المنصورة الجديدة، وهناك زيادة في الأعداد من الزوار بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويتوافد إليها الزوار برفقة ذويهم وأسرهم للاستمتاع بأجواء المصيف الذكي.

وأصبح المصطافون يقصدون ويستهدفون مصيف المنصورة الجديدة من مدن ومراكز الدقهلية ومن المحافظات الأخرى، وصمم الكورنيش بطريقة عصرية ومطورة وذكية تليق بالمواطن، ويوجد شاطئ واحد في المصيف مجانا ودخوله بلا رسوم والمكان مؤمَن ومراقَب بطريقة ذكية من خلال الأعمدة الذكية التي تم زرعها في الكورنيش.

تصميم كورنيش المنصورة الجديدة بطريقة ذكية

وأضاف رئيس جهاز المدينة: «توجد في المصيف العديد من البارجولات الحديثة والمطورة، وتم وضع الجلسات في الكورنيش أمام الشاطئ ويبلغ طول الكورنيش 15 كيلومترا، وفي المرحلة الأولى تم تنفيذ 4200 كيلو، وإتاحة خدمة الواي فاي للمصطافين وبلغت تكلفته 600 مليون جنيه كمرحلة أولى، ومتاح به حارة للدراجات وحارة للمشاة (ممشى سياحي)، بالإضافة إلى وجود أبراج إنقاذ عددها 8 للتدخل السريع في حال وجود مشكلة و15 عامل إنقاذ تم تدريبهم على أعلى مستوى واختيارهم بعناية فائقة، و12 كافيتريا صف أمامي وخلفي ووجود كاميرات مراقبة للتأمين على المصطافين».