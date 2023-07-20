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محمد هنيدي يطرح برومو فيلم «مرعي البريمو».. يطرح 2 أغسطس

كتب:

ضحى محمد
03:16 م | الخميس 20 يوليو 2023
محمد هنيدي

محمد هنيدي

طرح الفنان محمد هنيدي، الإعلان الدعائي لأحدث أعماله السينمائية «مرعي البريمو»، بعد فترة طويلة من التحضيرات، ومن المقرر أن يقوم طرحه يوم 2 أغسطس المقبل .

محمد هنيدي يعلق على برومو فيلم «مرعي البريمو»

وعلق محمد هنيدي على البرومو بعدما نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلاً، «بسم الله وتوكلنا على الله، الاعلان الرسمي لفيلم المرعي البريمو، إخراج سعيد حامد».

دور محمد هنيدي في فيلم مرعي البريمو

يُجسد محمد هنيدي، دور «مرعي البريمو»، شخص من إحدى محافظات الصعيد، يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.

ويُشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

منافسة فيلم مرعي البريمو

ومن المقرر أن يدخل فيلم «مرعي البريمو» المنافسة مع «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، وفيلم «تاج» بطولة تامر حسني، وفيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، وفيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.