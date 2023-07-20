غرق شاب خلال الاستحمام في ترعة قطور بالغربية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقا داخل إحدى الترع المارة بقرية سجين الكوم التابعة لمدينة قطور بمحافظة الغربية، خلال الاستحمام، وجرى انتشال الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى قطور العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغا من الأهالي يفيد بغرق شاب في العقد الثاني من العمر، داخل إحدى الترع المارة بقرية سجين الكوم بدائرة مركز شرطة قطور.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعي «محمد ابراهيم» ويبلغ من العمر 19 عاما، مقيم بقرية سجين الكوم، بدائرة مركز قطور، داخل أحد المجاري المائية المارة بالقرية، أثناء الاستحمام، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى قطور.

ندب مفتش الصحة

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.