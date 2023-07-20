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أغنية «يا ليالي» لأحمد سعد وروبي تقترب من مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

كتب:

هبة أمين
03:13 م | الخميس 20 يوليو 2023
روبي وأحمد سعد

روبي وأحمد سعد

اقتربت أغنية يا ليالي والتي تجمع بين الفنان أحمد سعد وروبي، من تحقيق المليون الأول عبر موقع يوتيوب، حيث كسرت حاجز الـ 970 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، خصوصًا وأنها المرة الأولى التي تجمع بين الثنائي «سعد وروبي».

أغنية يا ليالي للفنان أحمد سعد وروبي، من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي إسماعيل نصرت وأحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج أحمد عبدالواحد.

يا ليالي أول أغنية تجمع أحمد سعد وروبي

وكان عدد من نجوم الفن قد عبروا عن سعادتهم للتعاون الأول الذي يجمع بين روبي وأحمد سعد، وحرصوا على تقديم التهنئة عبر صفحات السوشيال ميديا، أبرزهم منى زكي، سلمى أبوضيف، ساندي.

كلمات أغنية ياليالي لـ روبي وأحمد سعد

ومن كلمات أغنية ياليل والتي تجمع بين روبي وأحمد سعد:

يا ليالي الحلو فوق في العالي

و ندالي والدنيا فرفشهالي

غنالي غنوة حبيبي

ورقصت معاه

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بقلم هبة أمين