«التموين» تعلن مناقصة جديدة لتوريد 40 ألف طن زيت خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 4 لعام 2023 -2024 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وأوضحت هيئة السلع التموينية، في بيان لها، أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.

التموين تكشف موعد وصول الزيت

ونوهت الهيئة العامة للسلع، بأن فترة الوصول من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023، أو 6 إلى 20 سبتمبر 2023، مشيرة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت تعقد يوم الأربعاء 26 يوليو الجاري الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة بمبنى وزارة التموين الدور الثالث، ويقدم المورد أسعاره على أساس السداد At Sight.

موعد فض المظاريف

كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 4 لسنة 2023 -2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية «1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد»، على أن تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023 ومن 10 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2023، موضحة أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء 26 يوليو الجاري الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.