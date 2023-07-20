النيابة تستعلم عن حالة المصاب في حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية بعين شمس

انتقل فريق من نيابة عين شمس، إلى مكان حادث تصادم سيارة بدراجة نارية يستقلها شخصان، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الآخر، وجرى القبض على السائق، وذلك لإجراء المعاينة والوقوف على ملابسات الحادث.

الاستعلام عن حالة المصاب تمهيدا لسماع أقواله

وفي مستهل التحقيقات، أمرت النيابة العامة، بحبس قائد السيارة 4 أيام على ذمة التحريات، كما أمرت بتصريح دفن المتوفى عقب الانتهاء من تصريح الدفن، والاستعلام عن حالة المصاب تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، كما أمرت بانتداب لجنة هندسية لفحص السيارة المتسببة في الحادث، كما تحفظت على فيديو رصدته كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث.

سيارة مجهولة

ووفقا للتحريات، حال استقلال الضحية والمصاب، دراجة نارية أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم عين شمس في القاهرة، اصطدمت بهما سيارة ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك وفاة أحدهما وإصابة الثاني، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بهروبه خشية قيام الأهالي بالتعدي عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على العقوبة القانوينة المتوقعة للسائق

يقول المحامي علي هيكل الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».