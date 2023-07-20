«الداخلية»: الأمن العام يضبط 41 قطعة سلاح ناري في حملة بأسيوط

شنّت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، حملة أمنية في أسيوط لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط، أسفرت جهودها عن ضبط 41 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 13 بندقية آلية، و15 بندقية خرطوش، وطبنجة، و12 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 29 متهما لـ17 منهم معلومات جنائية.

وجرى ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 553 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.