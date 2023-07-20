سوهاج تطلق مبادرة «أخميم أجمل».. تحويل حاويات الأكشاك إلى لوحات فنية

أطلق مركز أخميم بمحافظة سوهاج، حملة للتلوين الأكشاك الكهربائية والحاويات بنطاق المركز، أطلق عليها «أخميم أجمل»، لإضفاء لمسات جمالية وفنية للارتقاء بالذوق العام بالمركز، وتحويل حاويات الأكشاك إلى لوحات فنية.

قال لطفي الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن» إن المبادرة تهدف إلى خلق لمسات جمالية وفنية بتلوين أكشاك الكهرباء وحاويات القمامة بما يتناسب مع النسق المعماري.

المبادرة تهدف إلى الرقى بالذوق العام

وأضاف لطفي الشريف، أن تزيين أكشاك الكهرباء بألوان عصرية مبهجة يعكس الرقي والذوق العام، وأيضا يخلق لمسة فنية وجمالية بالطرق والشوارع، ويحمل رسالة توعية بأهمية النظافة وتعميق ثقافة الجمال لدى المواطنين وخلق سلوك إيجابي لديهم.

وشارك بها أبناء المركز من فناني محافظة سوهاج بمركز أخميم وطلاب المدارس الفنية، مما يدعم انتمائهم ويجعل لديهم رؤية في المشهد العام بمدينتهم.

أماكن حملة أخميم أجمل

وبدأت الحملة بدهان عدد من أكشاك الكهرباء وحاويات القمامة بجوار سور المدينة الجامعية للطالبات لجامعة سوهاج، وعلى الطريق الرئيسي لقرية نيدة تلك القرية الحاصلة منذ عدة سنوات على القرية النموذجية، وجاري تعميم المبادرة لكل مدن وقرى المركز.

مشاركة أبناء أخميم بالمبادرة

وقال على محمد، أحد الفنانين المشاركين بالحملة وابن قرية نيدة، إنه فخور بتجميل صورة مركزه مما يعيده على الخريطة السياحية خاصة أنه يضم مناطق أثرية.