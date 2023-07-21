زراعة 17 ألف فدان بمحصول دوار الشمس بالشرقية.. يدخل في صناعة الزيوت والأعلاف

تستهدف مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية زراعة المحاصيل الزراعية الصيفية الاستراتيجية، مثل عباد الشمس «دوار الشمس» الذي يعد مصدرا هاما للزيوت لاستخدامها في الطهي وأغراض أخرى، كما يدخل في صناعة الأعلاف للحيوانات والماشية.

زراعة عباد الشمس في الشرقية

وقال المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن حصيلة ما تم زراعته من محصول عباد الشمس بلغ أكثر 17 ألف فدان من إجمالي المستهدف زراعته بمساحة تصل 18 ألف فدان، مشيرا إلى أهميته كمحصول استراتيجي للدولة، كونه أحد مصادر الدخل القومي.

وأوضح وكيل الزراعة، أن زراعة المحصول تبدأ العروة الأولى في أول الصيف، خلال شهري مايو ويونيو، فيما تبدأ العروة الثانية من عباد الشمس في شهري يوليو وأغسطس، ويستمر المحصول في التربة 3 أشهر حتى تمام النضج ثم يبدأ الحصاد، مشيرا إلى أن اصفرار لون النبات وتساقط أوراقه على السيقان إشارة إلى نضجه.

عباد الشمس من مصادر الغذاء

ويعد عباد الشمس مصدرا هاما للتغذية للإنسان والحيوان، إذ يُنتج منه زيت عباد الشمس عالي الجودة، حيث تصل نسبة الزيوت فيه إلى 50%، كما يتميز بكونه مادة غنية بالبروتين بعد عصره وتقديمه أعلافا للحيوانات.