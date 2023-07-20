«الأرصاد» عبر قناة الناس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد موجة ارتفاع للحرارة غير مسبوقة، منذ الخميس الماضي، متوقعة أن تستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع المقبل، موصية بتجنب أشعة الشمس المباشرة.

انخفاض طفيف لدرجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» على قناة الناس، أنَّ الارتفاع الكبير في درجات الحرارة مستمر غداً، وبعد غد ستنخفض الحرارة بشكل طفيف لتصل إلى 36 درجة، لافتة إلى تسجيل درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الجاري تراوحت بين 38 و39 درجة مئوية.

أجواء رطبة شديدة الحرارة نهاراً

وتابعت عضو هيئة الأرصاد: «سيكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة بالجو خلال الأسبوع المقبل، وهو العامل الرئيسي المتسبب في الشعور بأن الأجواء ما زالت شديدة الحرارة رطبة نهاراً، والمتسبب في الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة هو امتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة».