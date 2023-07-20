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حسم جدل انتقاله للأهلي.. «فتوح» يبلغ الزمالك بقراره النهائي| عاجل

كتب:

محمد أيمن سالم
08:02 م | الخميس 20 يوليو 2023
أحمد فتوح

أحمد فتوح

حسم أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، جدل أنباء مفاوضات النادي الأهلي، خاصة وأنه يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، وترددت أنباء عديدة عن وجود مفاوضات من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.

مصدر: لا توجد مفاوضات رسمية من النادي الأهلي

وقال مصدر مقرب من فتوح في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «لا توجد مفاوضات رسمية من النادي الأهلي، واللاعب رد على مسؤولي نادي الزمالك بأنه موافق على التجديد ولكن بشرط الحصول على المستحقات القديمة ومقدم التعاقد الخاص بالعقد الجديد مع الفارس الأبيض».

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